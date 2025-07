CGU culpa Enel por falhas que pioraram situação em apagões em SP

Geral Há 2 horas Material de aves mortas em BioParque do Rio será analisado em Campinas Análise do Ministério da Agricultura deve indicar a causa da morte

Executivo Há 3 horas Estado e Embaixada de Singapura estreitam relações comerciais em encontro no Palácio Piratini O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (21/7), no Palácio Piratini, o embaixador não residente de Singapura no Brasil, Sa...