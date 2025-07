Material de aves mortas em BioParque do Rio será analisado em Campinas

Executivo Há 3 horas Estado e Embaixada de Singapura estreitam relações comerciais em encontro no Palácio Piratini O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (21/7), no Palácio Piratini, o embaixador não residente de Singapura no Brasil, Sa...

Estradas Há 3 horas Acesso asfáltico a Benjamin Constant do Sul, no Alto Uruguai, garantirá mais segurança e fluidez no trânsito A pavimentação do acesso municipal entre Benjamin Constant do Sul, no Alto Uruguai, e a RSC-480, em São Valentim, está em pleno andamento. A obra n...