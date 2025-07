Estado e Embaixada de Singapura estreitam relações comerciais em encontro no Palácio Piratini

No encontro, foi discutida a possibilidade de uma missão oficial do Rio Grande do Sul a Singapura ainda neste ano -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta segunda-feira (21/7), no Palácio Piratini, o embaixador não residente de Singapura no Brasil, Sam Goi. A visita teve como objetivo principal aprofundar as relações comerciais entre o Rio Grande do Sul e o país asiático, que já é um dos principais destinos das exportações brasileiras na Ásia. Atualmente, Singapura importa carne congelada produzida no Estado e demonstra interesse em ampliar os mercados de cooperação, com atenção especial à importação de frutos, grãos e, sobretudo, arroz, cultura na qual o Estado é líder nacional.

Durante o encontro, o governador e o embaixador dialogaram sobre a possibilidade de organizar uma missão oficial do Rio Grande do Sul a Singapura ainda neste ano, com foco na realização de rodadas bilaterais entre empresas dos setores de alimentação, tecnologia e energia limpa. “Será uma honra receber o governador Eduardo Leite em Singapura. Estamos convictos de que há um potencial expressivo de parcerias entre o nosso país e o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente em áreas estratégicas como alimentos, inovação tecnológica e energias renováveis. Queremos aproveitar ao máximo essa oportunidade de negócios”, afirmou Sam Goi.

Leite destacou a disposição do governo em construir a agenda internacional em parceria com a Invest RS , agência estadual de atração de investimentos e promoção comercial, e ressaltou a relevância do momento. “Temos vocação para sermos protagonistas em setores estratégicos da economia global, como produção de alimentos e energias sustentáveis. Contem com o nosso empenho para avançarmos nessa parceria, com resultados concretos para as duas pontas”, disse o governador.

O embaixador também demonstrou interesse nas ações do governo gaúcho voltadas à transição energética, especialmente no desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde (H2V). Leite destacou os editais em andamento com financiamento de R$ 100 milhões voltados ao setor, além das políticas para Agricultura de Baixo Carbono, como o programa ABC+, e os novos investimentos privados em biodiesel no Estado.

Invest RS recebe comitiva de Singapura para discutir exportações

A reunião no Piratini integrou uma série de compromissos da comitiva diplomática de Singapura no Rio Grande do Sul. Pela manhã, o grupo se reuniu com representantes da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs). Já na terça-feira (22/7) pela manhã, a comitiva será recebida na sede da Invest RS para uma reunião com empresas gaúchas exportadoras de diversos setores. O encontro, que será conduzido pela Diretoria de Atração de Investimentos e Promoção Comercial, terá como objetivo apresentar o potencial das empresas para futuros negócios, especialmente do setor orizícola, incluindo Federarroz e Irga.

Governador Eduardo Leite busca ampliar parcerias comerciais com embaixador de Singapura -Foto: Vitor Rosa/Secom

Ainda na terça, à tarde, a agenda prevê visita ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), que teve a operação retomada em 2023. Na oportunidade, a Sict irá apresentar o Programa Gaúcho de Semicondutores, cujo objetivo é tornar o Rio Grande do Sul referência no setor na América Latina. “Pelo programa, atuamos a partir de três principais pilares: produção de conhecimento, atração de investimentos e formação de talentos”, explicou a secretária Simone Stülp. À comitiva, também serão apresentadas iniciativas e ações do Estado relacionadas a sustentabilidade e energia limpa.

Ao fim do encontro no Palácio, o governador presenteou o embaixador com uma cuia e bomba de chimarrão, acompanhadas de orientações para o preparo da bebida tradicional dos gaúchos. Em retribuição, recebeu de Goi um par de abotoaduras como símbolo da aproximação diplomática entre o Estado e Singapura.

Também participaram da reunião a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp; o diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial da Invest RS, Fabrício Forest; e os assessores do embaixador: os primeiros-secretários da Embaixada de Singapura em Brasília, Mr. Deng Huishan Wilson e Ms. Sim Jia Yi, e o assessor do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, Mr. Luk Yi Ping.