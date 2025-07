Acesso asfáltico a Benjamin Constant do Sul, no Alto Uruguai, garantirá mais segurança e fluidez no trânsito

A pavimentação do acesso municipal entre Benjamin Constant do Sul, no Alto Uruguai, e a RSC-480, em São Valentim, está em pleno andamento. A obra na ERS-487, que abrange um trecho de cinco quilômetros, representa um investimento de R$ 21 milhões do Tesouro do Estado.

Os trabalhos são executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Entre os km 3,4 e 4,8, os serviços de terraplenagem, drenagem e implantação da sub-base já foram concluídos. A previsão é que, na próxima semana, seja iniciada a fase de implantação das camadas de base do pavimento, que antecedem a aplicação da capa asfáltica. O novo acesso deve ser entregue em 2026.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou a importância estratégica da obra para a região. “Este acesso asfáltico é fundamental para o desenvolvimento de Benjamin Constant do Sul, garantindo mais segurança, fluidez e, principalmente, impulsionando a economia local. É mais um investimento do governo do Estado que visa qualificar a infraestrutura gaúcha e melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressaltou o bom ritmo dos trabalhos. “Estamos acompanhando de perto o progresso dessa obra, que segue no ritmo esperado e dentro do cronograma. A conclusão dos serviços de terraplenagem e drenagem e a proximidade da fase de pavimentação demonstram a eficiência e o empenho das equipes para entregar essa importante ligação à comunidade o mais breve possível”, salientou.

Comunidade comemora e projeta crescimento

No município, os moradores se mostraram otimistas com a obra na ERS-487. O artesão Daniel Galvão acredita que a atividade agropecuária será uma das mais beneficiadas. "Ajudará demais no transporte da produção de soja, trigo e leite. Sem atoleiros e prejuízos aos veículos, até novas empresas já planejam se instalar aqui", contou.

A servidora pública municipal, Marlene Beux, disse que a pavimentação melhorará o acesso a cidades maiores, como Erechim. "Muitos estudantes pegam esse caminho para ir à faculdade e, agora, ficará mais rápido e fácil. Aliás, esperamos que, com o acesso, os jovens voltem a morar aqui.”

Acessos asfálticos no RS

O acesso a Benjamin Constant do Sul está entre as 17 ligações asfálticas em andamento no Estado. Desde 2019, 26 acessos municipais foram entregues, e o governo se prepara para iniciar mais oito acessos.

As obras na ERS-487 são parte de uma série especial sobre os acessos asfálticos no Rio Grande do Sul , destacando a importância destas melhorias para o progresso regional.