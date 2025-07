Alistamento militar feminino teve mais de 2 mil inscrições no Rio Grande do Sul

A presença feminina representa 2% do efetivo a ser incorporado no ano que vem. Mas há uma intenção de, até 2030, chegar a 20% | Foto: Camila Cunha

O processo de alistamento militar voluntário feminino para meninas nascidas em 2007 teve 2.163 inscrições no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, foram 518 inscrições para 67 vagas no Exército; em Santa Maria, 254 para 39 do Exército e 20 para a Força Aérea Brasileira (FAB), e em Canoas, 185 inscrições para 15 vagas na FAB. As inscrições encerraram em 30 de junho.

As meninas vão concorrer em condição de igualdade dentro do alistamento e participar das mesmas funções que os homens, além de receber o mesmo salário e ter alojamento privativo. Elas irão servir, inicialmente, como soldado em unidades hospitalares, em colégios militares e no 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Porto Alegre.

Segundo o coronel Castro Freitas, chefe da Assessoria de Comunicação Social da 3ª Região Militar (RM), responsável pelo processo seletivo, no Exército a presença feminina representa 2% do efetivo a ser incorporado no ano que vem. Mas há uma intenção de, até 2030, chegar a 20%, aumentando para 500 meninas.

As mulheres já estão no Exército há mais de 30 anos, e a primeira turma começou em 1992. Outra maneira de servir é no serviço temporário, com concurso superior, e para sargentos com formação técnica.

“A participação das mulheres é importante. diversos exércitos do mundo também possuem um efetivo relativamente grande nas Forças Armadas. Com certeza vão agregar bastante na nossa parte, seja na parte administrativa ou na parte logística, onde inicialmente as nossas oficiais foram formadas na Academia Militar das Agulhas Negras, que também é outra porta de acesso”, afirma. Também há uma intenção de aumentar, futuramente, para comunicações e outras armas. “Mas é o início de um Exército que já existe desde 1648. Então, estamos avançando bem rápido”, afirma Freitas.

A partir do alistamento de 2026, incorporado para 2027, haverá ampliação de vagas e municípios. Em Porto Alegre, serão 209 vagas, enquanto Santa Maria ficará com 118 vagas, além dos novos municípios, que serão incluídos no alistamento: Alegrete (35 vagas), Bagé (35 vagas), Santiago (40 vagas), Bento Gonçalves (35 vagas) e Santo Ângelo (30 vagas).

A seleção para o alistamento é composta por exame físico, entrevista e inspeções de saúde, que incluem exames clínicos e laboratoriais. O processo acontecerá entre os dias 6 a 17 de outubro. As candidatas que não comparecerem à seleção serão consideradas desistentes.