Homem em surto quebra vidraças da agência do Banco do Brasil em Coronel Bicaco

Na madrugada desta segunda-feira (21), um homem, ainda não identificado e possivelmente em surto, causou danos significativos à agência do Banco do Brasil em Coronel Bicaco.

De acordo com informações preliminares, diversos vidros foram quebrados tanto na parte externa quanto interna da agência, especialmente na área onde ficam os caixas eletrônicos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o homem ao hospital, apresentando ferimentos, principalmente nas mãos.

Informações extraoficiais indicam que a Polícia Civil esteve no local e o homem teria sido preso após o atendimento médico. O caso está sendo apurado pelas autoridades.

Vídeo do momento da ação circula nas redes sociais.

