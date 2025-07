Justiça Eleitoral rejeita ação de investigação contra eleitos em Redentora

A Juíza Ezequiela Basso Bernardi Possani, da 140ª Zona Eleitoral de Coronel Bicaco, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral movida por Denilson Machado da Silva contra Malberk Dullius (Nico), Paulo Gonzatto e outros nomes ligados ao MDB de Redentora e à Coligação Transparência, Honestidade e Trabalho.

Denilson, ex-candidato a prefeito, alegava abuso de poder econômico, político e compra de votos, com uso de dinheiro, cestas básicas e promessas de emprego. A ação pedia a cassação dos registros e diplomas dos eleitos, além de multa e inelegibilidade.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e apresentadas mídias e documentos. A defesa contestou e apontou fragilidade nas provas. O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela improcedência.

A juíza concluiu que não houve provas robustas das irregularidades e que os supostos atos não tiveram repercussão suficiente para desequilibrar o pleito. Com isso, a ação foi arquivada após trânsito em julgado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.