Amigos e personalidades prestam homenagem a Preta Gil

O corpo da cantora Preta Gil, que morreu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, será trazido ao Brasil para as cerimônias de despedida. Mas a família ainda não divulgou quando e onde será realizado o velório, nem se ele será aberto ao público.

Preta estava nos Estados Unidos desde maio, e fazia um tratamento experimental contra o câncer, mas morava no Rio de Janeiro, onde também nasceu. A prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias pelo falecimento.

A cantora e empresária foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2023, e chegou a entrar em remissão da doença, após cirurgias e tratamentos. Mas em 2024, voltou a apresentar a doença em outros locais do corpo, o que a levou a uma nova rodada de operações e medicamentos, e ao tratamento experimental nos EUA. Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, e deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Como intérprete, ela gravou quatro álbuns de estúdio - o último - Todas as Cores - , foi lançado em 2017 -, e dois CDs e DVDs ao vivo. Um dos pontos altos de sua carreira foi a criação do Bloco da Preta, bloco de carnaval de rua do Rio de Janeiro, que chegou a reunir cerca de 500 mil pessoas. Ela também era sócia da empresa Mynd , uma das principais agências de marketing digital do Brasil.

Homenagens

Após a confirmação da sua morte, Preta Gil recebeu inúmeras homenagens de amigos, autoridades e fãs pelas redes sociais. As mensagens destacam a personalidade exuberante de Preta, seus posicionamentos contestadores e, principalmente, sua dedicação aos amigos e familiares.

A apresentadora e chef Bela Gil publicou uma foto de infância no colo da irmã Preta com a frase: "Minha maior grande perda. Minha eterna inspiração e alegria"

A atriz Carolina Dieckman , que viajou aos Estados Unidos para passar os últimos dias ao lado da amiga, escreveu em seu Instagram : "Te fazer carinho - incessantemente - esses últimos 4 dias, estar tão perto, com vc... foi o maior presente do mundo. Descansa, meu amor. Como vc lutou... Vai ser muito difícil, mas é uma benção o tempo que tivemos... e nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui dentro!!!" ,

O apresentador Luciano Huck também lembrou os esforços de Preta em busca da cura: "Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira. Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso, era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo."

A atriz Zezé Motta enviou mensagens de solidariedade à família Gil: "A dor de perder alguém que vimos crescer, que acompanhamos desde criança, é uma ferida profunda. Ver essa pessoa enfrentar a vida com coragem, lutar até o fim contra um câncer com dignidade e bravura, nos deixa não só o luto, mas também uma grande lição. Uma lição sobre força, mesmo diante das adversidades. (...) Não sei o que dizer ao meu amigo Gil, para a querida Sandra, a todos desta família tão especial. Só me resta rezar e pedir a Deus que nos dê forças para superar este momento. É uma dor que não dá para medir. Descanse em paz Preta, eu te amo e tenho certeza que o Brasil também."

Preta Gil também recebeu homenagens de autoridades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, ainda na noite de domingo (20) : "Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou nesta noite de domingo. Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia – seja como artista, seja como empresária – Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento. Preta era uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e pelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela. Os palcos e os carnavais que ela tanto animou sentirão sua falta."

Amada e inspiradora

A ministra da Cultura, Margareth Menezes , lembrou que conheceu Preta ainda na adolescência e viu a cantora se transformar "em uma das artistas de personalidade mais amada, inspiradora, mais autêntica do nosso país. "Seu jeito livre de falar e enfrentar a vida, as alegrias e também as dores, sem pudores, sem papa na língua. Você vai deixar muitas saudades, mas também muitas belezas. À família Gil, todo meu amor e solidariedade", escreveu a ministra

Os posicionamentos públicos de Preta também foram destacados pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco : "Preta Gil foi e sempre será potência. Uma mulher que enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura, nem sua voz. Lutou muito por sua vida e por tudo que sempre acreditou."

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também manifestou o seu pesar: "Poucas vezes conheci em minha vida uma pessoa que trouxesse vibrações tão boas e que espalhasse alegria e amizades aonde chegasse. Que tristeza ver uma pessoa assim nos deixar!". Nos co