Número de áreas queimadas no país cai 65,8% no primeiro semestre do ano

De janeiro a junho de 2025, as queimadas consumiram cerca de um milhão de hectares em todo o Brasil. A área é um terço do que foi atingido pelo fogo no mesmo período do ano passado, quando 3,1 milhões de hectares foram queimados.

Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Nos seis primeiros meses do ano, o Pantanal reduziu em 97,8% o território afetado: em 2024 foram 607,9 mil hectares queimados e, neste ano, 13,4 mil hectares.

Na Amazônia a redução foi de 75,4%. Mata Atlântica e Cerrado também tiveram menos áreas alcançadas pelo fogo, com reduções de 69,7% e 47%, respectivamente.

No Pampa e na Caatinga, no entanto, houve aumento das queimadas, respectivamente de 38,2% e 10,2% na comparação com o mesmo período de 2024.

A detecção de focos de calor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) confirma a diminuição. De janeiro a junho deste ano, foram detectados 19.277 pontos no território brasileiro, enquanto, em 2024, foram 35.938.

Os dados disponíveis no Sistema BDQueimadas apontam uma redução de 46,4% no número de focos de calor registrados no primeiro semestre de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior.

