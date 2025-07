Semana de 21 a 25 de julho tem 30 licitações previstas na Agenda Celic

A contratação de empresa concessionária dos estacionamentos para veículos credenciados e pagantes no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (Peeab), em Esteio, durante a 48ª Expointer, que ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro, está entre os 30 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), na semana de 21 e 25 de julho.

O certame ocorrerá em formato de pregão eletrônico “invertido”, no qual a empresa vencedora a ser definida será a que oferecer o maior percentual de desconto (entendido como o percentual de acréscimo que o licitante se propuser a pagar sobre o valor estimado pela Administração). O valor total da contratação é estimado em R$ 1,8 milhão e o pregão está previsto para sexta-feira (25/07), às 9h30.

A agenda prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar, compra de materiais de higiene e limpeza, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor Rio Grande do Sul .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações para o período de 21 a 25 de julho

