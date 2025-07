Inscrições para CNU 2025 terminam neste domingo

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2025 terminam neste domingo (20), às 23h59. Neste ano, o certame vai oferecer 3.652 vagas em 32 órgãos públicos federais.

Quem tem interesse em participar da segunda edição do CNU pode se inscrever no site oficial do concurso . As provas objetivas serão aplicadas em outubro pela banca examinadora FGV.

A taxa de inscrição é de R$ 70 e pode ser paga até as 23h59 desta segunda-feira (21) por Pix, cartão PagTesouro ou presencialmente nas casas lotéricas, agências bancárias ou Correios.

O candidato só terá a inscrição validada se fizer o pagamento da taxa dentro do prazo previsto. A falta do pagamento acarretará o cancelamento automático da inscrição.

Confira o cronograma oficial do CNU

Inscrições : até 20/7/2025

Pagamento da taxa : até 21/7/2025

Prova objetiva : 5/10/2025

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva : 12/11/2025

Envio de títulos : 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para aprovados na prova objetiva) : 7/12/2025

Verificação de cotas afirmativas : 30/11 a 8/12/2025

Resultado final previsto : 30/1/2026.