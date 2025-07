Girão comemora veto de Lula ao aumento do número de deputados

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), em pronunciamento na noite de quarta-feira (16), comemorou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que aumentava o número de deputados federais na Câmara. O texto havia sido aprovado pelo Senado por apenas um voto de diferença e gerou críticas por prever aumento de gastos públicos.

Girão afirmou que a medida representa economia estimada de R$ 1 bilhão por ano, ao evitar um efeito cascata nos estados. Ele também argumentou que as instalações atuais da Câmara dos Deputados não comportam fisicamente mais parlamentares.

O senador defendeu que o governo aproveite a decisão para revisar outros gastos. Ele citou a necessidade de avançar com a reforma administrativa e reduzir despesas com viagens e estruturas do Executivo. Segundo Girão, o veto pode ser o início de um movimento mais amplo de responsabilidade fiscal.

— Muito se especulava que o presidente (Lula] iria lavar as mãos como Pôncio Pilatos, porque sancionar isso não tinha cabimento algum; mas não, ele fez o que é correto e acredito que, por dever, temos que celebrar. O Brasil tem que celebrar essa vitória com esse veto presidencial que, tenho convicção, vai ser mantido, porque o que tem de deputado e senador arrependido que votou nisso não é brincadeira — afirmou.