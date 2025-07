Esperidião Amin critica denúncia da PGR contra Bolsonaro

O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento nesta quarta-feira (16), criticou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro e outros integrantes do chamado “núcleo crucial” vinculado ao ex-presidente. De acordo com o senador, não há fatos concretos que justifiquem as acusações.

Esperidião Amin também lamentou a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todos os atos processuais envolvendo o doleiro Alberto Youssef no âmbito da Operação Lava Jato. Para o senador, as anulações comprometem os resultados obtidos pela força-tarefa de Curitiba e deixam a sociedade sem respostas sobre crimes já apurados.

O senador ainda questionou a atuação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, durante os episódios de 8 de janeiro de 2023. Segundo o parlamentar, o ex-ministro foi alertado previamente sobre possíveis invasões aos prédios dos Três Poderes, mas minimizou a importância dessas informações.

Esperidião Amin disse que os acontecimentos das últimas 24 horas representam uma pressão contra a sociedade e suas instituições.

— É preciso ter fé. Eu tenho fé. Acho que estamos do lado certo e a justiça verdadeira vencerá. Mas é preciso ter resistência, fé e acreditar que você está do lado certo pra resistir a essas bofetadas desses três fatos que eu lamento aqui — disse.