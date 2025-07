Doenças respiratórias impactam a qualidade de vida de idosos

As doenças respiratórias, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e a asma, afetam significativamente a população idosa de Goiânia. Fatores climáticos locais, como a baixa umidade do ar e as altas temperaturas, contribuem para o agravamento dessas condições. De acordo com especialistas ouvidos pelo jornal O Popular, o tempo seco e a baixa umidade que prevalecem no estado favorecem o aumento de problemas respiratórios.

Durante os períodos de seca, há um ressecamento das vias aéreas que causa desconforto e dificuldade para a respiração, tornando os idosos mais vulneráveis a infecções respiratórias. Além disso, sistemas de alta pressão atmosférica podem provocar aumento da temperatura e queda da umidade relativa do ar, agravando ainda mais a situação.

A poluição do ar em Goiânia também é um fator preocupante. Queimadas, poluição urbana e baixa umidade estão entre os fatores que fizeram a qualidade do ar ser classificada como inadequada, afetando diretamente a saúde dos idosos.

Diante desse cenário, políticas públicas e ações preventivas são discutidas e apresentadas por especialistas para garantir melhor qualidade de vida à população idosa.

Fatores ambientais e saúde respiratória

De acordo com um estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a falta de hidratação adequada e a permanência prolongada em ambientes climatizados podem intensificar os sintomas respiratórios. A exposição contínua a poluentes também está associada ao aumento da inflamação pulmonar e ao risco de complicações respiratórias. Médicos pneumologistas e geriatras, por exemplo, recomendam que idosos aumentem a ingestão de líquidos, utilizem umidificadores de ar e evitem locais com alta concentração de poluentes para minimizar os impactos dessas condições.

O Ministério da Saúde orienta que, para prevenir complicações respiratórias, idosos devem manter a vacinação em dia, especialmente contra gripe e pneumonia, evitar exposição a locais com alta concentração de poluentes, praticar atividades físicas leves para fortalecer a função pulmonar e manter uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e antioxidantes.

O médico otorrinolaringologista, Raul Pedrosa, reitera a importância da vacinação e chama atenção para outras medidas de prevenção e controle das doenças respiratórias que podem contribuir com a saúde dos idosos. “A vacinação é muito importante em todas as faixas etárias, particularmente na população idosa, temos a vacina pneumocócica, a contra influenza (gripe) e, mais recentemente, contra o vírus sincicial respiratório.” Ele ainda completa que conscientização sobre os fatores ambientais e a adoção de hábitos saudáveis podem contribuir significativamente para a redução de internações e complicações decorrentes das doenças respiratórias: “Os indivíduos se beneficiam também de medidas gerais de saúde, como dieta saudável, boa ingestão de água e atividade física regular e supervisionada. Além disso, o acompanhamento com médicos especialistas em vias aéreas, como o otorrinolaringologista e o pneumologista, ajudam no controle de doenças respiratórias crônicas e na prevenção das situações agudas.”

Atendimento especializado em pneumologia

