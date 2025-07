Cancelado debate sobre o impacto de tarifas dos EUA na economia brasileira

Foi cancelada a audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que seria realizada nesta quarta-feira (16), para discutir os impactos do aumento das tarifas dos Estados Unidos na economia brasileira. O evento foi solicitado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). Ainda não há uma nova data para o debate.

A discussão ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar, na semana passada, uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto.

Em carta pública ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump justificou a medida com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), mencionando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como “vergonha internacional” e acusando o Brasil de atacar eleições livres e censurar redes sociais americanas.

A decisão foi criticada por vários deputados.

Já os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e senador Davi Alcolumbre, emitiram nota conjunta à imprensa afirmando que o Congresso Nacional está pronto para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia brasileira . Para eles, a decisão dos EUA deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial.

Aço e alumínio

Representantes do setor já alertam para os riscos. Em audiência na Câmara na semana passada, a diretora de assuntos institucionais do Instituto Aço Brasil, Cristina Yuan, disse que a tarifa "inviabilizará a exportação de aço e alumínio".

Ela ressaltou ainda que, ao diferentemente do alegado por Trump, a balança comercial Brasil e Estados Unidos é superavitária para os norte-americanos.