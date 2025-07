Seminário na Câmara discute como prevenir quedas de idosos; assista

Com o crescimento da população idosa no Brasil, o governo e a sociedade buscam ações para garantir uma vida saudável e independente para esse grupo, além de cuidados contínuos para aqueles que necessitam. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados debateu medidas para prevenir quedas acidentais, que estão entre os dez principais fatores de incapacidade nessa faixa etária.

De acordo com o coordenador de atenção à saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, Lío Alberto, as quedas possuem causas tanto biológicas – como problemas de força muscular e visão – quanto ambientais, exemplificadas pela condição das calçadas e pela ausência de corrimãos.

O deputado Luiz Couto (PT-PB) ressaltou que a violência também é um fator que leva a quedas perigosas.

Recentemente, a comissão aprovou um projeto de lei que cria a política nacional de prevenção de quedas em pessoas idosas. Para se tornar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada por outras comissões da Câmara e pelo Senado.