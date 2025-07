Cancelada audiência pública da CMA com ministra Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cancelou a participação na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente (CMA) que seria promovida na manhã desta terça-feira (8). Uma nova data será anunciada futuramente pelo colegiado.

De acordo com a assessoria do ministério, Marina vai participar de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta terça, o que impossibilita o comparecimento ao Senado.

Marina Silva falaria à CMA sobre as metas e as prioridades da pasta para 2025 e sobre os preparativos para a COP 30, que será realizada no final do ano em Belém (PA).

O requerimentopara a audiência pública ( REQ 1/2025 - CMA ) foi apresentado em março pelo presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES).