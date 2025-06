Daer pede à população para evitar viagens durante o período de chuvas intensas

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) alerta a população das áreas onde ocorreram os maiores volumes de chuva no fim de semana, como o Vale do Caí, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Serra e Litoral Norte, que evitem pegar a estrada hoje e nos próximos dias e só viajem em casos de extrema necessidade.

Entre os riscos associados no momento estão deslizamentos de terra, transbordamento de rios, buracos na pista e aquaplanagem. Apenas no fim de semana do feriado de Corpus Christi, cinco pessoas perderam a vida tentando atravessar a correnteza de rios.

“Neste momento, devido ao excesso de chuvas, aumenta o risco de deslizamentos, água sobre a pista e danos no asfalto. Assim, recomendamos que os motoristas cancelem ou adiem viagens, se possível”, salienta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Mapa orienta em tempo real sobre locais com bloqueio

Para aqueles que realmente precisam trafegar pelas estradas, a indicação é planejar o trajeto por meio do mapa com os pontos de bloqueios parciais ou totais em rodovias estaduais no Rio Grande do Sul no site do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) .

Além dos dados do CRBM, a ferramenta é atualizada em tempo real também com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do DAER e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). No mapa é possível conferir a situação de rodovias estaduais, concedidas e federais.

A população deve seguir os alertas oficiais emitidos pelos canais da Defesa Civil e, em hipótese alguma, tentar atravessar áreas alagadas, colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Motoristas podem acompanhar as atualizações das estradas gaúchas em: