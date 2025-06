Reforma do Colégio Tiradentes, em Santa Maria, é destaque da Agenda Celic

A concorrência eletrônica que objetiva contratar uma empresa especializada para reformar a cobertura do telhado e as instalações elétricas do Cólegio Tiradentes, em Santa Maria, é um dos 30 processos licitatórios que serão realizados pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), entre os dias 30 de junho e 4 de julho.

A licitação ocorrerá na terça-feira (1º/7), às 9h30. A escola fica localizada na Rua Tiradentes, 350, bairro Nossa Senhora de Lourdes, e possui 594 metros quadrados de área. O valor total da contratação está estimado em R$ 971 mil. Vencerá o processo a empresa que apresentar a proposta de menor preço.

Ainda no âmbito escolar, na sexta-feira (4/7), às 9h30, será realizada a concorrência eletrônica que busca contratar uma empresa especializada para realizar a obra de implantação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, em Passo Fundo. A escola está localizada na Rua Bento de Menezes, 583, bairro Vila Rodrigues. O valor total da contratação é estimado em R$ 381 mil e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global estimado, respeitados os valores unitários.

Na quarta-feira (2/7), também às 9h30, será realizada a concorrência eletrônica para definir a empresa responsável pelas reformas do prédio 7 do Campus Central da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Podem disputar o certame as empresas de engenharia que comprovem capacidade financeira e técnica para a execução do projeto. O valor da obra está orçado em R$ 3,5 milhões e a empresa vencedora também será a que apresentar o menor preço global estimado.

A agenda prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar, compra de materiais de higiene e limpeza, entre outros. No total, são 30 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor do RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e busca ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.