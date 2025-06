Arraiá Brasil termina com Xand Avião, Natanzinho e Bruno & Marrone

A partir desta sexta-feira (27) a cobertura do Arraiá Brasil 2025 entra em sua reta final na TV Brasil, na Rádio Nacional e no aplicativo TV Brasil Play. Artistas como Heitor Costa, Natanzinho Lima, Bruno & Marrone, Xand Avião e Manin Vaqueiro animam ao vivo os últimos festejos juninos no Nordeste.

Ao longo de todo o mês de junho, o público pôde acompanhar os shows em polos tradicionais do São João: Caruaru (PE), Campina Grande (PB) e, posteriormente, nas cidades baianas de Salvador e Amargosa.

O Arraiá Brasil é uma iniciativa conjunta da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) , com apoio do Ministério do Turismo e da Petrobras.

As transmissões ocorrem em parceria com a PrefTV Caruaru e a UERN TV – emissora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte –, com apoio da Prefeitura de Campina Grande.

A apresentação do Arraiá Brasil 2025 é conduzida por Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório, com o suporte de repórteres das emissoras públicas participantes.



Serviço – Transmissões de 27 a 30 de junho

Sexta-feira (27/6) - das 23h às 2h

Cidade: Caruaru (PE)

Atrações: Heitor Costa e Natanzinho Lima

Sábado (28/6) - das 21h às 2h

Cidade: Campina Grande (PB)

Atrações: Jorge de Altinho; Bruno e Marrone; Xand Avião

Domingo (29/6) - das 21h30 às 2h

Cidades: Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)

Atrações: Jonas Esticado; Bruno e Marrone; Manim Vaqueiro

Segunda-feira (30/6) - das 23h45 às 2h30

Cidades: Caruaru (PE) e Campina Grande (PB)

Atrações: melhores momento do fim de semana