Leite recebe embaixador da Grécia e projeta parcerias em cultura, educação e turismo

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta sexta-feira (27/6), no Palácio Piratini, a visita do embaixador da Grécia no Brasil, Ioannis Tzovas Mourouzis. A agenda, de caráter institucional e diplomático, teve como principal objetivo estreitar laços e abrir caminhos para futuras parcerias entre o Rio Grande do Sul e o país europeu, com destaque para as áreas da cultura, da educação e do turismo. Leite e Mourouzis discutiram oportunidades concretas de cooperação bilateral, especialmente voltadas à valorização das comunidades gregas no Estado e ao incentivo de relações acadêmicas entre universidades gaúchas e gregas.

Um dos principais temas tratados foi o apoio à preservação da memória e das manifestações culturais da comunidade grega no Rio Grande do Sul, como a Sociedade Helênica de Porto Alegre, que mantém grupos folclóricos de dança, festividades típicas e uma igreja própria. Leite propôs que a entidade elabore projetos culturais que possam ser viabilizados por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do Estado.

“Temos instrumentos que permitem canalizar recursos privados, via isenção fiscal, para iniciativas de preservação patrimonial e de promoção da cultura. É uma forma de valorizar a diversidade e manter viva a memória das comunidades que ajudaram a construir o nosso Estado”, afirmou o governador, colocando a Secretaria da Cultura (Sedac) à disposição para avançar na pauta.

Além das agendas de cooperação, o encontro foi marcado por uma troca de livros com fotografias do Rio Grande do Sul e da Grécia -Foto: Vitor Rosa/Secom

Também foi destaque no encontro o interesse mútuo em fortalecer o turismo bilateral e a troca de experiências nas áreas de olivocultura e vitivinicultura, setores em que tanto a Grécia quanto o Rio Grande do Sul possuem tradição e vocação. “O turismo é um setor estratégico para a Grécia e há muito potencial a ser explorado para intercâmbio entre as nossas culturas”, afirmou o embaixador.

Outro ponto de convergência ressaltado durante a conversa foi o papel das universidades como porta de entrada para relações mais duradouras e estruturadas. Para o governador, a aproximação acadêmica é um caminho promissor: “Quando universidades se conectam, nascem projetos, intercâmbios e redes de pesquisa que, muitas vezes, se transformam em parcerias comerciais e institucionais. É um vínculo que tem potência de longo prazo”, destacou Leite.

O embaixador informou que já há ações em andamento nesse campo e citou, como exemplo, colóquios e traduções de literatura grega promovidos com o apoio da Embaixada brasileira em Atenas.

Além das agendas de cooperação, o encontro foi marcado por uma troca de livros com fotografias do Rio Grande do Sul e da Grécia, e uma conversa informal sobre a formação histórica do Estado, com destaque para a contribuição do povo negro, em especial na região sul, e a presença de diversas matrizes culturais na constituição da identidade gaúcha. Também foram abordadas as semelhanças populacionais entre a Grécia e o RS, ambos com cerca de 10 milhões de habitantes, e o contraste de dimensões territoriais – nosso Estado tem uma área duas vezes maior que o país europeu.

Diante da previsão de chuvas intensas para o final de semana, Leite também compartilhou com o embaixador as ações preventivas que estão sendo conduzidas pelo governo , com mobilização de equipes da Defesa Civil e forças de segurança, bem como a instalação de três gabinetes de crise avançados (Lajeado, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul) para garantir a segurança da população em áreas de risco.