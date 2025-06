CRE sabatina indicados a embaixadas na Espanha, Hungria, Suíça e República Tcheca

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) fará na quarta-feira (2) as sabatinas dos diplomatas indicados para os cargos de embaixadores do Brasil na Espanha, na Hungria, na Suíça e na República Tcheca. A reunião terá início às 9h30.

Luiz Alberto Figueiredo Machado é indicado ao cargo de embaixador na Espanha e, cumulativamente, no Principado de Andorra. Entre as funções já exercidas pelo diplomata, destacam-se as de ministro das Relações Exteriores, de 2013 a 2014; embaixador em Washington, Lisboa e Doha; ministro-conselheiro na delegação permanente do Brasil na Unesco; e representante permanente na missão do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU). O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é o relator da indicação ( MSF 24/2025 ).

A indicada para chefiar a embaixada na Hungria é Cláudia Fonseca Buzzi. A diplomata atualmente chefia a embaixada do Brasil na Suíça, e, entre outros cargos, já foi cônsul-geral e cônsul-adjunta em Buenos Aires, assessora da Secretaria-Geral do Ministério de Relações Exteriores e chefe da Assessoria Especial de Relações Federativas e com o Congresso Nacional. A indicação ( MSF 25/2025 ) é relatada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Para o cargo de embaixadora na Suíça, cumulativamente com Liechtenstein, a indicada é Maria Luisa Escorel de Moraes. A diplomata atualmente é a secretária de Europa e América do Norte do Ministério de Relações Exteriores e já foi embaixadora em Estocolmo, entre 2022 e 2023. Ela também já exerceu funções nas representações do Brasil em Vancouver, Caracas, Santiago, Wellington e nas Nações Unidas. A relatoria da indicação ( MSF 26/2025 ) cabe à senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

O diplomata Orlando Leite Ribeiro é indicado para a embaixada na República Tcheca. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) emitirá relatório sobre a indicação ( MSF 27/2025 ). Entre os cargos que exerceu, o indicado foi conselheiro na embaixada em Washington, chefe de duas divisões (de Agricultura e Produtos de Base e de China e Mongólia) e diretor do Departamento de Promoção Comercial e de Investimentos.

Após as sabatinas, a comissão votará as indicações, que também precisarão passar pela aprovação do Plenário.

Veja abaixo informações sobre os países que devem receber novos embaixadores: