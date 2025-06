Curso de medicina em Portela: divulgação do resultado preliminar foi transferida para 10 de outubro

A divulgação do resultado preliminar da Chamada Pública para Seleção de Propostas para Autorização de Funcionamento de Cursos de Medicina, no âmbito do Programa Mais Médicos, foi novamente adiada. A mudança no cronograma foi estabelecida pelo Governo Federal, por meio do Edital MEC Nº 7, publicado nesta quinta-feira, 25.

A data para esta etapa do processo estava prevista para esta sexta-feira, 26, e agora ficou para o dia 10 de outubro de 2025. Já a divulgação do julgamento dos recursos e a homologação do resultado final do edital antes marcada para o dia 29 de agosto deste ano, foi adiada o dia 30 de março de 2026.

Tenente Portela, por meio de proposta devidamente cadastrada pela UCEFF, pleiteia um dos quatro cursos previstos para o Rio Grande do Sul. O município integra a Região Caminho das Águas e conta com o apoio das outras 25 cidades que compõem essa região de Saúde.

