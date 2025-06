Zequinha presta homenagem a pastor da Assembleia de Deus falecido no Pará

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (25), prestou homenagem ao pastor Deusdedith Septímio Ramos, que morreu no último sábado (21), aos 85 anos. O senador lembrou que o religioso era considerado uma das principais lideranças da Assembleia de Deus no Brasil e atuou por mais de 48 anos à frente da igreja em Xinguara, no sul do Pará. Segundo ele, o pastor exerceu um papel fundamental na formação espiritual e comunitária da região.

— Em reconhecimento à sua trajetória de fé, dedicação e serviço, solicito que este voto de pesar seja encaminhado à família, à Convenção-Geral, à Convenção Confradespa, no estado do Pará, como também à população de Xinguara.

O senador destacou que o pastor foi um dos fundadores do Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia e ocupava a presidência de honra da Convenção Fraternal Interestadual dos Ministros das Assembleias de Deus (Confradespa), além da presidência de honra da própria igreja em Xinguara. O parlamentar também enfatizou que, neste ano, ele foi reconhecido como decano nacional da denominação pela Convenção-Geral das Assembleias de Deus do Brasil (CGADB).

— O pastor Deusdedith foi um verdadeiro exemplo de liderança e dedicação à fé e à comunidade. Além do seu compromisso espiritual e pastoral, ele também foi um homem de família, tendo formado um lar sólido e amoroso ao lado de sua esposa, missionária Dejanira Sampaio Ramos, com quem compartilhou 63 anos de um casamento feliz, sólido e frutífero, que serviu como exemplo.