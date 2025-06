Governador Jorginho Mello solicita retomada das exportações de frango de Santa Catarina para a China

Fotos: Divulgação/Secom GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, aproveitou a reunião com o vice-ministro da Administração Geral das Alfândegas da China (GACC), Zhao Zenglian, para reforçar o pedido de retomada das exportações de carne de frango do Estado ao mercado chinês. O encontro aconteceu nesta terça-feira, 24.

Santa Catarina é hoje o segundo maior exportador brasileiro de carne de frango para a China. No entanto, após a confirmação de um foco isolado de gripe aviária no Rio Grande do Sul, o governo chinês suspendeu temporariamente todas as compras de frango provenientes do Brasil, como medida preventiva.

“Nós somos o estado que mais cuida da sanidade animal. Temos como exemplo o Japão, um dos compradores mais exigentes do mundo, que é o maior importador da carne de frango catarinense. Eu não tenho dúvida de que os chineses também entenderam o valor que damos ao sistema de defesa agropecuária de excelência que entregamos ao mundo com um trabalho sério de prevenção”, disse o governador.

Ao mencionar o exemplo do Japão, o governador destacou que o país, reconhecido por ter um dos sistemas sanitários mais rigorosos do mundo, analisou tecnicamente a situação e decidiu manter as importações de carne de frango de Santa Catarina, por entender que o foco da doença está restrito a uma única cidade do Rio Grande do Sul. Jorginho Mello destacou ainda que Santa Catarina nunca registrou, em toda a sua história, nenhum caso de gripe aviária em granjas comerciais, justamente graças ao rigoroso controle sanitário adotado pelo Estado.

“O sistema de defesa sanitária animal de Santa Catarina é referência, reconhecido internacionalmente. Nosso compromisso é reforçar, com base em evidências técnicas e diálogo institucional, que Santa Catarina oferece segurança para a retomada das exportações de carne de frango”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante a reunião, a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, apresentou detalhes técnicos sobre as medidas de biossegurança e o isolamento preventivo estabelecido entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul para garantir a proteção do rebanho catarinense. “A atividade da Cidasc é promover a saúde, por isso a defesa sanitária em todas as cadeias produtivas da nossa agropecuária é um trabalho constante”, reforça Celles Regina de Matos.

Por fim, o governador Jorginho Mello convidou as autoridades chinesas para uma visita oficial a Santa Catarina, com o objetivo de apresentar in loco o nível de controle sanitário do Estado. A comitiva chinesa sinalizou positivamente ao convite, abrindo caminho para o avanço das negociações.