Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina é interditada e sal é jogado na pista após congelamento

A Serra do Rio do Rastro, ponto turístico em Santa Catarina, foi interditada na manhã desta terça-feira (24) por conta da formação de gelo sobre a pista da rodovia, conhecida pelas curvas sinuosas. A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) jogou sal ao longo da rodovia para tentar acelerar o descongelamento.

A interdição acontece no dia mais frio do ano. Às 4h, os termômetros em Urupema, na Serra, chegaram a – 8,06ºC, marcando a menor mínima de 2025, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora o tempo, e a Defesa Civil estadual.

O bloqueio na Serra ocorreu por segurança. Em nota, a PMRv recomendou atenção e prudência aos usuários durante o tráfego pela região serrana. Não há previsão para liberação do trecho.

A Serra do Rio do Rastro faz parte da SC-390. O trecho fica entre Bom Jardim, na Serra, e Lauro Müller, no Sul do estado. A pista é estreita e, nas, curvas, é preciso parar para esperar caminhões manobrarem.

Conforme a Defesa Civil estadual, as mínimas devem baixar ainda mais ao longo do dia. Veja a lista com a temperaturas mais baixas, atualizada às 6h40:

– Urupema: – 8,06ºC

– Urubici: – 6,75ºC

– São Joaquim: – 5,73ºC

– Painel: -4,35ºC

– Água Doce: – 4,73ºC

