Geada transforma paisagem na Região Celeiro em manhã de intenso frio

A terça-feira (24) começou gelada na Região Celeiro, com os termômetros marcando mínima de -1°C. O frio intenso provocou a formação de geada em diversos municípios, cobrindo campos, telhados e veículos com uma fina e brilhante camada de gelo branco.

Em Tenente Portela, a sensação térmica chegou a -2°C no amanhecer. Mesmo com a presença do sol ao longo do dia, as temperaturas permanecem baixas, com máxima prevista de apenas 9°C.

O fenômeno, típico dos dias mais rigorosos do inverno modificou a paisagem, oferecendo um visual singular nesta manhã. A previsão indica que o frio continuará nos próximos dias, mantendo o clima gelado na região.