Agência Brasil é premiada nos +Admirados da Imprensa do Agronegócio

A Agência Brasil , da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , ficou entre as três agências de notícias mais admiradas do Prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio 2025, organizado pela publicação Jornalistas&Cia.

Foram premiadas também a Agência de Notícias da Embrapa, primeira colocada, e a Broadcast Agro/Agência Estado, terceira colocada.

No evento, realizado na noite desta segunda-feira (23) em São Paulo, foram premiados e homenageados 52 jornalistas do setor e 25 veículos de comunicação.

A premiação está em sua quinta edição, reconhecendo o trabalho de jornalistas e veículos na cobertura das notícias sobre o setor agropecuário a partir da avaliação dos demais colegas de profissão.

Na edição deste ano, teve a estreia do Troféu Revelação do Ano, junto com o Troféu de Contribuição à Imprensa do Agro.