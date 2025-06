Novo escritório da Invest RS em São Paulo amplia competitividade do Estado na atração de investimentos

A Invest RS , ferramenta do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), passou a contar, nesta segunda-feira (23/6), com um escritório em São Paulo, em um movimento estratégico de aproximação do principal centro econômico da América Latina. O espaço funcionará como um hub de conexão, para ampliar o alcance da agência e a competitividade do Estado na disputa por investimentos no cenário nacional e internacional.

Em um evento que contou com a presença do governador Eduardo Leite e reuniu mais de 250 empresários de diferentes partes do Brasil e representantes do governo gaúcho na Casa Fasano, a agência apresentou as potencialidades do Estado e os diferentes serviços que realiza. O vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea, está à frente do escritório, localizado na rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1098, conjunto 72, perto da Faria Lima.

A chegada da Invest RS na capital paulista simboliza uma nova fase institucional de crescimento e ampliação de atuação, de forma complementar à sede em Porto Alegre. A agência trabalha com foco em setores prioritários para o desenvolvimento do Estado, como o agropecuário e o automotivo, produtos de transição energética, silvicultura, papel e celulose, semicondutores, fertilizantes, máquinas agrícolas, produtos e serviços digitais, cadeia petroquímica, produtos regionais, turismo e saúde.

“Ter um escritório da Invest RS em São Paulo é abrir uma porta direta entre o Rio Grande do Sul e o centro financeiro do país. É aqui que os grandes negócios acontecem, e o nosso Estado precisa estar presente onde as decisões são tomadas. Os primeiros acordos firmados hoje já mostram o potencial dessa presença. Estamos reforçando a atuação do governo na área de semicondutores a partir de um plano estruturado, com incentivos, formação de mão de obra qualificada e articulação com universidades e centros de inovação. O que estamos oferecendo é uma base confiável para que o Brasil produza tecnologia de ponta. Os acordos assinados hoje são só o começo. Eles mostram que o mercado está atento e que o Rio Grande do Sul está no radar global da nova economia”, disse o governador Eduardo Leite.

"É aqui que os grandes negócios acontecem, e o nosso Estado precisa estar presente onde as decisões são tomadas", afirmou Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destacou a importância da chegada da agência na capital paulista. “A presença em São Paulo da Invest RS é um plano ousado, mas com planejamento. A agência trabalha conectada com o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que nos dá essa perspectiva de sonhar e de executar estes sonhos. O Plano abarca os vários segmentos da economia que serão impulsionados e vários potenciais que temos, em áreas como energias renováveis, em um processo de transição energética, e biocombustíveis, que já apresentam projetos no Estado", explicou Polo. "Pelos movimentos de competitividade feitos, o Rio Grande do Sul consegue hoje atender às expectativas dos empreendedores. Estamos muito animados com este passo que estamos dando, inaugurando uma nova era do Rio Grande do Sul fora do nosso Estado. Vamos procurar avançar, criando todas as condições para que possamos promover os nossos produtos e atrair investimentos.”

“É mais um passo importante da breve história da Invest RS. Chegamos a São Paulo para ampliar a capacidade de conexão da economia do Rio Grande do Sul com grandes investimentos e com o mundo. A sede estará de portas abertas para as empresas do nosso Estado para ampliarmos o horizonte do crescimento econômico do Rio Grande do Sul”, disse o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

Com uma nova base física, será possível atuar de forma mais próxima de grandes corporações, associações e entidades, facilitando o diálogo e a construção de projetos de interesse mútuo. As ações estão alinhadas às finalidades de promover o desenvolvimento sustentável, reduzir as desigualdades regionais, melhorar a competitividade da economia gaúcha, criar oportunidades de futuro, gerar emprego e renda, fomentar a inovação e a nova economia.

Lorea afirmou que a presença física em São Paulo representa um passo decisivo para fortalecer a competitividade do Rio Grande do Sul. “Essa sede simboliza nosso compromisso com um ambiente de negócios mais conectado, inovador e atrativo, abrindo novas oportunidades de crescimento para a economia gaúcha”, frisou.

Até o momento, a agência possui uma previsão de mais de R$ 5 bilhões de investimento e de 4.466 empregos a serem criados com os projetos que estão em gerenciamento. Além disso, já foram realizados 482 contatos com organizações, entidades, embaixadas e empresas e ocorreram 36 participações em feiras e seminários de investimento. Ao todo, 95 empresas com projetos entraram em contato com a agência, há 32 projetos ativos e dez iniciativas com termo de engajamento.

Formalização de novos projetos

Ainda na tarde desta segunda-feira (23/6), dois documentos foram assinados na nova sede, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), ambos na área de semicondutores: um protocolo de intenções com a Tellescom Semicondutores e um acordo de cooperação com a Chipus Microeletrônica. Os projetos resultarão em investimentos de mais de R$ 1 bilhão e na geração de mil novos empregos.