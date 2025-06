Estado registra o mês de maio com o menor número de homicídios em toda a série histórica

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou o mês de maio com o menor número de homicídios dolosos em toda a série histórica, iniciada em 2010. Foram 81 ocorrências, duas a menos que em maio de 2024, uma queda de 2%.

Os crimes contra agências bancárias e estabelecimentos comerciais também tiveram os menores indicadores de qualquer maio da série histórica, com apenas um ataque a banco e 245 investidas contra comércios. Em maio do ano passado, foram, respectivamente, três e 391 ocorrências – a queda foi, portanto, de 67% e 37%. As ocorrências de latrocínio (três) e feminicídio (três) se mantiveram idênticas ao mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, a atuação das forças de segurança reduziu o número de crimes contra a vida em 26%: foram 575 vítimas em 2025 e 777 no mesmo período de 2024. Os homicídios dolosos diminuíram 30% (459 ante 652), e os latrocínios, 44% (dez contra 18). Todos os índices de crimes contra patrimônio também continuam em queda no acumulado do ano.

No panorama mensal, o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destaca os efeitos da enchente histórica de maio do ano passado. Os roubos a pedestres tiveram aumento de 26% na comparação de maio de 2024 (808 ocorrências) com maio deste ano (1.015). Já no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, houve queda de 22% nesse tipo de crime, de 6.897 casos para 5.364.

O mesmo se verifica nas ocorrências de roubo de veículos, com aumento nos casos no mês e queda no acumulado do ano. Houve alta de 35% (de 150 para 203) na comparação entre maio de 2024 e maio de 2025, e queda de 13% (de 1.071 para 929) nos cinco primeiros meses deste ano.

"Ao analisar o acumulado de 2025, percebe-se que a redução da criminalidade se mantém consistente. Isso porque as enchentes de maio de 2024 impactaram também na redução de diversos crimes. De qualquer forma, mesmo que a razão desse aumento no mês seja evidente, estamos atentos e trabalhando intensamente para seguir com os indicadores em queda, inclusive em relação ao feminicídio”, frisa Caron.