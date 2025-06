Vice-governadora conhece cidade cinematográfica de novela portuguesa que terá gravações em Santa Catarina

Nos últimos dias de missão oficial na Europa, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, acompanhada da secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, visitou nesta segunda-feira, 23, a cidade cinematográfica da TVI, em Portugal. O espaço servirá como base de produção da novela “Terra Firme”, que terá Santa Catarina como tema central e cenário das gravações.

A obra será exibida em 92 países e marca um momento histórico: será a primeira vez que Santa Catarina será o foco principal de uma teledramaturgia internacional. A trama, que já tem elenco definido, promete mostrar ao mundo as belezas naturais do estado, com destaque para as praias catarinenses.

“É uma grande oportunidade de divulgar nosso estado internacionalmente, mostrar nossas paisagens e atrair novos visitantes. Santa Catarina será vista por milhões de pessoas em diversos continentes”, afirmou a vice-governadora durante a visita.

A novela “Terra Firme” faz parte de uma estratégia de promoção do turismo catarinense no mercado europeu e internacional. Com a exibição, a expectativa é de que o estado ganhe ainda mais visibilidade como destino turístico e cultural. Os quase 200 capítulos da produção também serão veiculados em um serviço de streaming, o que deve garantir uma exposição sem precedentes para o estado.

“Ter a novela Terra Firme com locações em Santa Catarina é uma vitrine internacional fantástica para o nosso estado. Estamos trabalhando há um tempo nesse projeto e vê-lo sendo concretizado, é motivo de grande alegria. É a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo as belezas e a diversidade do nosso turismo, desde as praias paradisíacas até a Serra Catarinense e nossa rica cultura. O Governo do Estado, junto à Secretaria de Estado do Turismo, tem se empenhado muito nessa iniciativa, pois entendemos o impacto que uma produção como essa pode ter no crescimento do nosso setor turístico, atraindo mais visitantes e gerando desenvolvimento econômico para todas as regiões”, reforçou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

As gravações da novela já começaram e a exibição será feita pela TVI de Portugal com previsão de estreia para o final do mês de setembro. Serão, no mínimo, 10 meses de visibilidade internacional contínua para Santa Catarina, que, em setembro completará um ano de ligação com o continente europeu através do voo direto da TAP entre Florianópolis e Lisboa.

“Já há algum tempo decidimos, aqui na TVI, produzir novelas que não se limitassem ao espaço geográfico de Portugal. Queremos usar a língua portuguesa como um instrumento de união e de expansão do nosso público, indo além dos pouco mais de 10 milhões de habitantes que temos em Portugal”, explicou o diretor-geral da TVI, José Eduardo Muniz.

Segundo ele, o Brasil é um parceiro estratégico nesse processo, e Santa Catarina foi escolhida por suas características únicas. “É um estado que se destaca por ser pacífico, seguro e com grandes belezas naturais. Em um espaço relativamente pequeno, reúne paisagens e elementos que normalmente estão espalhados por diversos lugares. Isso permite uma narrativa rica e multifacetada”, destacou.