Operação SULMaSSP é lançada em Barra do Guarita com foco no combate ao crime na fronteira

Na manhã desta segunda-feira (23), foi realizada em Barra do Guarita a cerimônia de lançamento da Operação SULMaSSP, que reúne forças de segurança pública de diferentes Estados em uma ação integrada.

A iniciativa tem como principal objetivo intensificar o combate aos crimes nas áreas de fronteira, promovendo maior presença e efetividade das ações policiais nessas regiões estratégicas.

No município, as guarnições do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) participaram da formatura que marcou o início das atividades operacionais, demonstrando o compromisso com a segurança da população local e o enfrentamento à criminalidade.

