Projeto prevê recursos da União para estados com grande fluxo de imigrantes

Senado Federal Há 4 horas CDR pode avaliar condições de saneamento básico em SP, AC e TO A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve realizar diligências em São Paulo, Acre e Tocantins para averiguar as condições de saneamento nas...

Senado Federal Há 5 dias Randolfe: governo prepara MP para evitar impacto no valor da conta de energia O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o Executivo prepara uma medida provisória (MP) para evitar um poss...