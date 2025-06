Homem desaparecido é encontrado morto dentro de rio em Aratiba

Equipes do Corpo de Bombeiros de Erechim localizaram na manhã deste domingo (22) o corpo de Ademar José Backes, 59 anos, que não era visto desde a última quinta-feira (19).

O homem estava dentro do carro que afundou no Rio Dourado, na linha Anta, comunidade que fica na zona rural de Aratiba, município de 6,4 mil habitantes no norte gaúcho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para buscar o homem foi emitido na noite de sábado (21), depois que a família não conseguiu fazer contato com Backes.

O carro estava dentro do Rio Dourado, que está com nível mais alto que o normal devido à chuva registrada na região nas últimas semanas. As circunstâncias da morte serão investigadas.

As buscas Foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros de Erechim, Brigada Militar e Bombeiros Voluntários de Aratiba.