Moradores de Crissiumal relatam reações adversas depois de uso de creme dental

Diversos moradores de Crissiumal relataram nos últimos dias reações adversas depois de uso de uma marca de creme dental.

Rosane Waechter, moradora de Crissiumal, relatou que teve problemas, que segundo ela são perceptíveis as pessoas sensíveis ao fluoreto de estanho.

Ela também postou o fato nas redes sociais, onde diversos outros moradores de Crissiumal relataram suas reações ao mesmo produto.

Rosane Waechter destacou que vem sofrendo nos últimos dias com aftas, inchaço dos lábios, dor na gengiva, dor na língua e ínguas.

Vale destacar que no final de abril a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia interditado cautelarmente o creme dental Total Clean Mint, da marca Colgate, que é o produto em questão.

Com isso, a suspensão da venda e do consumo do produto, determinada em 27 de março pela agência reguladora, segue em vigor. A Anvisa adotou a medida após consumidores relatarem reações adversas ao usarem o creme dental, como inchaço nos lábios.

Na ocasião, a Anvisa esclareceu que não existe a determinação de recolhimento, mas a pasta não deve ser exposta à comercialização pelos pontos de venda.

A linha de produtos Colgate Total Clean Mint substituiu a linha Total 12 da marca

Em resposta publicada em março nas redes sociais, a Colgate Brasil afirmou que a marca tem como propósito proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal e reforçou o compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos.

“Entendemos e reconhecemos que esses casos podem ser um desconforto e nos colocamos à disposição para tratar cada um deles por meio do www.colgatepalmolive.com.br/contact-us”, apontou a publicação.

De acordo com a Anvisa, entre 1º de janeiro e 19 de março de 2025, foram registradas oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca. Os principais sintomas relatados são: inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral), sensação de ardência, dormência nos lábios e na boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão.

O produto, que começou a ser comercializado em julho de 2024, utiliza fluoreto de estanho, enquanto a versão anterior empregava fluoreto de sódio.

