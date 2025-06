Governador visita fábrica da Nidec na China e atrai novo investimento para Joinville

Foto: Divulgação/Secom/GOVSC

O governador de Santa Catarina esteve nesta segunda-feira, 23, em Pequim, na China, para visitar a fábrica da Nidec Global Appliance, antiga Embraco, primeira empresa brasileira a se instalar em solo chinês. A unidade da Nidec em Pequim mantém a tradição catarinense na fabricação de compressores, reforçando o protagonismo industrial de Joinville no setor.

Durante a visita, uma negociação importante aconteceu: a empresa Hiron, cliente da Nidec e especializada na produção de displays para refrigeradores comerciais, iniciou as tratativas para instalar uma nova unidade fabril em Joinville.

Fundada em 1993, a Hiron é uma das principais fornecedoras mundiais de soluções em refrigeração comercial. Seus produtos estão presentes em redes de supermercados, lojas de conveniência e estabelecimentos de alimentação em mais de 80 países. A parceria com a Nidec, que fornece os compressores utilizados nos equipamentos da Hiron, é estratégica e de longa data.

A possibilidade de trazer a Hiron para Santa Catarina é vista como mais um passo na consolidação de Joinville como um polo internacional da cadeia de refrigeração. Além de gerar novos empregos diretos e indiretos, a instalação de uma planta da empresa no Estado vai ampliar o ecossistema industrial local e criar novas oportunidades de negócios para fornecedores catarinenses.

O governador destacou que a atração de novos investimentos internacionais faz parte da estratégia de fortalecer a economia do Estado e diversificar a matriz industrial.

“Santa Catarina tem um ambiente de negócios competitivo, mão de obra qualificada e uma localização logística estratégica para atender o mercado brasileiro e sul-americano. Queremos ser cada vez mais um destino atrativo para indústrias de alta tecnologia”, afirmou o governador.

O prefeito de Joinville, Adriano Silva, também participou da visita à Nidec e das conversas com a Hiron, reforçando o empenho do município em criar um ambiente favorável à chegada de novos investimentos.

As negociações com a Hiron continuam, com expectativa de novos encontros entre as equipes técnicas da empresa e representantes do governo catarinense e da prefeitura de Joinville.