Edil elogia início das obras de reforma de paradas de ônibus em Coronel Bicaco

O vereador Marcos Rutili (UNIÃO BRASIL) parabenizou a Administração Municipal por iniciar a revitalização das paradas de ônibus em diversos locais de Coronel Bicaco. A manifestação ocorreu durante o grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (16/6).

O edil ressaltou que há previsão de muita chuva para a região nas próximas semanas, e as pessoas precisam de abrigo para esperar o ônibus, seja para transporte escolar ou para ir trabalhar. — Estamos pedindo isso [reforma das paradas de ônibus] desde o início do ano — ponderou.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.