Número de municípios atingidos por fortes chuvas no RS sobe para 127

O impacto das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas continua crescendo. De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual no fim da tarde deste domingo (22), já são 127 municípios com registros de danos causados pelos temporais.

As chuvas intensas provocaram alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de pontes e bloqueios em rodovias, afetando diretamente a população de diversas regiões. O número de pessoas desalojadas chegou a 5.858, enquanto 1.071 pessoas permanecem em abrigos públicos em busca de segurança e assistência.

A tragédia também já contabiliza quatro mortes confirmadas e uma pessoa desaparecida, o que reforça o grau de severidade dos eventos climáticos. As autoridades seguem mobilizadas em operações de busca, resgate e assistência humanitária.

Entre os municípios mais afetados, o município de Jaguari decretou estado de calamidade pública, sendo o primeiro a tomar essa medida extrema neste novo episódio de crise climática. Outros 21 municípios já decretaram situação de emergência, o que permite o acesso a recursos federais e estaduais para ações de resposta e recuperação.

A Defesa Civil segue em alerta máximo e monitorando áreas de risco, emitindo boletins e orientações para a população. Em várias localidades, equipes das prefeituras, Corpo de Bombeiros, Exército, Brigada Militar e voluntários trabalham de forma conjunta para atender famílias atingidas e minimizar os prejuízos.

A previsão para os próximos dias ainda indica instabilidade em algumas regiões do Estado, o que pode agravar o cenário. A recomendação das autoridades é que os moradores de áreas suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos sigam atentos às informações oficiais e deixem suas residências em caso de risco iminente.

A situação reforça a necessidade de planos de prevenção e resposta mais robustos, diante da crescente frequência e intensidade de eventos climáticos extremos que vêm atingindo o Estado nos últimos anos.