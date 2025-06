Santa Catarina avança na agenda ferroviária com visitas a empresas de infraestrutura e fabricantes de vagões na China

Governador Jorginho Mello reforça projeto de ferrovia ligando o Oeste aos portos e estuda nova linha paralela à Via Mar – Foto: Divulgação / SECOM

A missão internacional do Governo de Santa Catarina à China tem como um dos focos principais a melhoria da infraestrutura logística do estado. O governador Jorginho Mello cumpriu, entre sábado e domingo, agendas estratégicas com grandes empresas chinesas do setor ferroviário.

Neste domingo, 22, a comitiva catarinense visitou a CRRC, uma das maiores fabricantes mundiais de vagões e equipamentos ferroviários. A empresa, que também é responsável pela produção de trens para o metrô de São Paulo, apresentou suas soluções tecnológicas para o transporte de cargas.

“Ferrovia não é uma obra a curto prazo. Mas precisamos começar. Estamos trabalhando em duas frentes: uma ferrovia que conecte nossa produção no interior diretamente aos portos e uma outra linha que acompanhe a Via Mar, criando uma alternativa logística para o Litoral. São projetos que vão fortalecer nossa competitividade e reduzir os gargalos logísticos que hoje enfrentamos”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O foco das tratativas é o desenvolvimento de vagões destinados ao transporte de mercadorias do Oeste catarinense — especialmente proteína animal e grãos — até os portos do Litoral. Além disso, o Governo também avalia a criação de uma nova linha ferroviária paralela à Via Mar, corredor rodoviário que percorre toda a faixa litorânea de Santa Catarina, também ligando os quatro maiores portos do estado.

No sábado, 21, o governador esteve na sede da Power China, empresa especializada em vários setores, inclusive na construção de ferrovias. No encontro, foram discutidas soluções técnicas e operacionais para a implantação de novas linhas ferroviárias em Santa Catarina.