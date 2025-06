Governo inicia obras em quatro escolas estaduais com investimento de R$ 1,4 milhão

Na Escola Afonso Scherer ocorre a construção de cobertura no acesso principal e de rampas de acesso no ginásio -Foto: Divulgação Seduc

O Governo do Rio Grande do Sul iniciou obras em quatro escolas estaduais, com investimento somado de R$ 1,4 milhão. O maior valor, R$ 679,5 mil, é destinado ao Colégio Estadual Cônego Afonso Scherer, em Santa Maria do Herval. As outras instituições ficam nas cidades de Osório, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Todos os trabalhos são fiscalizados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Atualmente, o Estado conduz 220 intervenções em 192 escolas, com um aporte de R$ 251,7 milhões, abrangendo obras em andamento, prestes a começar ou em fase de contratação. Somando-se aos 79 trabalhos finalizados neste ano, o total investido em manutenções da Rede Estadual de educação em 2025 chega a R$ 282,4 milhões, contemplando 299 demandas concluídas ou em andamento.

As reformas fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo realiza desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato. Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, já foram concluídas 417 obras em 371 escolas, para as quais foram destinados R$ 124,3 milhões.

Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Milton Pacheco, em Osório

Obra: recuperação das instalações elétricas e hidrossanitárias, de paredes e de forros e impermeabilizações de lajes e paredes

Investimento: R$ 500 mil

Fiscalização: 18ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Osório

Empresa responsável: F & F Engenharia e Construção

Início: 22 de maio

Prazo: 150 dias

Endereço: rua Marquês do Herval, 333, bairro Caravágio

Investimento do governo na Escola Milton Pacheco é de R$ 500 mil e inclui recuperação das instalações elétricas -Foto: Marcelo Nadal/SOP

Colégio Estadual Professor Luiz Dourado, em Santa Cruz do Sul

Obra: demolição e reconstrução dos muros

Investimento: R$ 100 mil

Fiscalização: 6ª Crop, de Santa Cruz do Sul

Empresa responsável: Diferencial Engenharia

Início: 10 de junho

Prazo: 90 dias

Endereço: rua General Daltro Filho, 1.020, bairro Arroio Grande





Colégio Estadual Professora Edna May Cardoso, em Santa Maria

Obra: recuperação das instalações elétricas do segundo pavimento e da quadra de esportes

Investimento: R$ 111,8 mil

Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria

Empresa responsável: Ene Construções e Instalações

Início: 9 de junho

Prazo: 60 dias

Endereço: rua Rubinho Santos, 225, bairro Camobi



Colégio Estadual Cônego Afonso Scherer, em Santa Maria do Herval

Obra: construção de cobertura no acesso principal e de rampas de acesso no ginásio, na biblioteca e no refeitório, além de recuperação geral do ginásio

Investimento: R$ 679,5 mil

Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo

Empresa responsável: Unique Construtora

Início: 28 de maio

Prazo: 120 dias

Endereço: rua Professor Laurindo Vier, 253, bairro Centro