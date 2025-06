Lula lamenta morte de oito pessoas em queda de balão em Santa Catarina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota oficial para lamentar a queda de um balão em Santa Catarina que deixou oito mortos e colocar o governo federal à disposição das vítimas e autoridades locais.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, diz o texto da nota, que foi publicada também nos perfis verificados de Lula nas redes sociais .