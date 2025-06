Vice-governadora encerra agenda na Espanha com encontros estratégicos em turismo e inovação

Foto: Osvaldo Sagaz / SECOM

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, finalizou nesta sexta-feira, 20, sua agenda oficial na Espanha com reuniões estratégicas nas áreas de turismo e inovação. Em Barcelona, ela esteve na Secretaria de Turismo da Catalunha, onde foi recebida pelo diretor-executivo Patrick Torrent. A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, também participou do encontro e apresentou os potenciais turísticos de Santa Catarina.

Na pauta, a proposta de uma parceria institucional entre o Governo de Santa Catarina e a Agência Catalã de Turismo (ACT), com foco no intercâmbio técnico e na troca de boas práticas em políticas públicas voltadas ao setor. O objetivo é fortalecer o turismo catarinense com experiências internacionais de sucesso, aproveitando a expertise da Catalunha, referência global em gestão e promoção turística.

“Tivemos agendas bem positivas aqui na Espanha e com uma série de encaminhamentos que serão dados a partir das reuniões que tivemos aqui em Barcelona com diferentes instituições. O governador Jorginho Mello tem um propósito muito claro que é projetar Santa Catarina para os mais diferentes países do mundo. Junto da nossa secretária do turismo Catiane Seif foi possível divulgar os potenciais do nosso estado para atrair novos investimentos e parcerias”, destacou a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm.

Foto: Reprodução/Secom SC

Cooperação técnica

Ainda na capital catalã, a vice-governadora visitou o distrito de inovação 22@ — um dos maiores ecossistemas tecnológicos do mundo — e se reuniu com o diretor de Promoção Econômica Internacional, Mario Rubert. A agenda buscou avançar em um acordo de cooperação técnica com o polo espanhol, estabelecendo parcerias estratégicas que envolvem o Sapiens Parque, em Florianópolis.



O 22@ é um projeto da prefeitura de Barcelona que revitalizou uma antiga área industrial e a converteu em um polo de inovação, tecnologia e conhecimento. Atualmente, o distrito abriga grandes empresas do setor tecnológico, gera mais de 90 mil empregos e atrai talentos de diversos países.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para a consultora da InvestSC, Caroline Canale, as agendas foram estratégicas para abrir portas a novas oportunidades. “Somos um estado pujante, com seis portos, 15 centros de inovação e vocação para a tecnologia e a sustentabilidade. A Catalunha é referência em smart cities na União Europeia, com alto poder de atração de investimentos em turismo. A região abriga o maior número de unicórnios, que são as startups que iniciam do zero e alcançam mais de R$ 1 bilhão em faturamento. Há muito que podemos aprender e construir juntos”, destacou Caroline Canale da InvestSC, que também integra a comitiva do Governo do Estado na Europa.

Os compromissos dessa sexta-feira encerram uma série de reuniões que foram realizadas em Barcelona durante a semana. A missão da vice-governadora retorna para Portugal para novas agendas.