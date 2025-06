Mão de obra prisional auxilia famílias afetadas pelas chuvas em Montenegro

Apenados do Instituto Penal de Montenegro auxiliaram, na quarta (18/6) e na quinta-feira (19/6), 90 famílias afetadas pelos eventos meteorológicos desta semana no município. Cerca de 30 pessoas privadas de liberdade carregaram móveis de moradores que tiveram suas casas atingidas pela cheia do Rio Caí.

Os mobiliários foram levados para um abrigo e serão transportados de volta às residências, também com mão de obra prisional, quando possível. As chuvas intensas deixaram 738 pessoas desalojadas e 155 desabrigadas no município.

Em outra frente, dois apenados estão atuando na limpeza, manutenção e organização do abrigo localizado no Parque Centenário, para onde 90 famílias foram levadas. Além disso, um monitorado por tornozeleira eletrônica, com autorização judicial, trabalha no Corpo de Bombeiros Militar, onde estão sendo alinhadas as ações da Defesa Civil.

Devido à alta precipitação pluviométrica, com registro de 134,80 milímetros de chuva desde segunda-feira (15/6), a prefeitura decretou situação de emergência. O rio chegou a marcar acima de 6 metros do leito e inundou diversos bairros.

“Assim como em 2023 e 2024, a mão de obra prisional contribuiu para o apoio dos municípios em diferentes frentes de trabalho. É um momento de integração e solidariedade. Com articulação, as pessoas privadas de liberdade, devidamente autorizadas pela justiça, estarão atuando para apoiar as comunidades”, destaca o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

“A colaboração dos servidores e dos apenados do Instituto Penal de Montenegro foi fundamental para o pronto atendimento às famílias atingidas. A mão de obra prisional é essencial para o bom fluxo de andamento das ocorrências da Defesa Civil no município”, afirma o coordenador da Defesa Civil em Montenegro, Clovis Eduardo Pereira.