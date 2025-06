Leite se reúne com prefeito Sebastião Melo e reforça integração no enfrentamento dos efeitos da chuva em Porto Alegre

Em meio à sequência de fortes chuvas que atingem diversas regiões do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite esteve reunido, na tarde desta sexta-feira (20/6), com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A conversa teve como foco a atualização do cenário na capital e o alinhamento das ações conjuntas entre Estado e município para mitigar os impactos do mau tempo.

Durante a reunião, o prefeito e sua equipe apresentaram ao governador a situação dos alagamentos, os pontos de atenção e as medidas em curso. Leite reiterou o compromisso do governo com o trabalho integrado e o apoio aos municípios nas respostas emergenciais.

“Seguimos mobilizados, com nossas equipes atuando em parceria com as prefeituras, especialmente nos locais mais afetados”, afirmou o governador.

Mais cedo, Leite havia se reunido em Santa Maria com mais de 30 prefeitos da Região Central, onde anunciou R$ 60 milhões em apoio emergencial aos municípios atingidos : R$ 30 milhões destinados à manutenção e recuperação de rodovias estaduais pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e outros R$ 30 milhões repassados pela Defesa Civil diretamente às prefeituras, com agilidade e menos burocracia.

Além das ações já em curso, o Estado mantém o monitoramento constante das áreas de risco e o contato direto com as prefeituras para garantir respostas rápidas e coordenadas diante da previsão de continuidade da instabilidade meteorológica nos próximos dias.