Governador visita fábrica de aviões na China e avança em tratativas para criar o maior polo aeronáutico da América Latina

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, visitou nesta quinta-feira, 20, uma das maiores fábricas de aviões da China, localizada na cidade de Harbin. A unidade pertence a um dos maiores grupos industriais chineses, com mais de 500 mil funcionários e décadas de experiência na produção de aeronaves civis e militares que hoje voam em diversos países ao redor do mundo.

O objetivo da missão é ampliar a conectividade regional em Santa Catarina. O estado conta atualmente com 23 aeroportos regionais e busca alternativas para garantir voos regulares que impulsionem o desenvolvimento econômico em todas as regiões.

Durante a visita, o governador conheceu uma aeronave com capacidade para 20 passageiros, que pode ser facilmente convertida para transporte de cargas — exatamente o tipo de avião que atende às necessidades do Estado.

Além da aquisição de aeronaves, as negociações avançaram para um projeto ainda mais ambicioso: a instalação de uma linha de montagem da fabricante chinesa em Santa Catarina. Uma empresa catarinense do setor da saúde lidera as conversas e estuda, junto com o grupo chinês, a criação daquele que poderá se tornar o maior polo aeronáutico da América Latina.

“É uma negociação entre entes privados, mas que interessa o nosso estado. Tanto a compra de aviões para proporcionar voos regionais, quanto a instalação de uma linha de montagem que vai gerar empregos e recursos para Santa Catarina”, afirmou o governador Jorginho Mello.

A parceria é vista como estratégica para atrair investimentos, gerar empregos e transformar o Estado em um hub logístico e industrial de aviação regional no continente.