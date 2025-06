Chuva persiste, rios transbordam e mais de 4 mil pessoas estão fora de casa no RS

O Rio Grande do Sul segue com chuva persistente mantendo grande parte do Estado em alerta. Segundo a Defesa Civil, há previsão de continuidade de precipitações volumosas até sábado (21). A elevação do nível dos rios preocupa a população.

Em boletim sobre a condição hidrológica emitido por volta das 19h de quinta-feira (19), o órgão apontou que os rios apresentam tendência de elevação em praticamente todo o Estado, com limiares acima das cotas de atenção e alerta em função das chuvas dos últimos dias. Até o momento, são 90 municípios afetados e 4,5 mil pessoas fora de casa. Dois óbitos (um em Candelária e um em Nova Petrópolis) estão confirmados e uma pessoa segue desaparecida.

Rios em cota de alerta:

– Guaraí

– Jaguari

– Taquari (Santa Tereza a Encantado)

– Caí (Nova Palmira e Costa do Rio Cadeia)

– Ilhas da Região Metropolitana (níveis em elevação)

– Sinos (Campo Bom e São Leopoldo) níveis elevados

– Gravataí (Gravataí e Alvorada) níveis elevados

Rios em cota de inundação:

– Ibirapuitã (Alegrete)

– Ibicuí (Manoel Viana)

– Jacuí (Dona Francisca e Cachoeira do Sul)

– Taquari (Estrela/Lajeado até Taquari)

– Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro)

– Paranhana (Taquara – na Foz do Paranhana)

Nessas regiões há risco de ocorrências de alagamentos em perímetros urbanos e enxurradas em virtude de chuvas intensas, cheias e inundações de arroios e pequenos rios que não possuem monitoramento, além como a elevações em rios maiores, que devem variar entre limiares de normalidade e atenção para inundação. Nestas áreas também há risco de movimentos de massa em regiões vulneráveis.

Com base no sistema do Sistema de Alerta de Eventos Críticos do Serviço Geológico do Brasil (SGB), que realiza o monitoramento das águas superficiais em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a bacia do rio Taquari tem no total três pontos acima da cota de inundação (Taquari, Bom Retiro do Sul e Estrela) e outros seis acima da cota de alerta.

Além do Taquari, os rios com situação mais crítica segundo o monitoramento estadual são o rio dos Sinos, que em São Leopoldo ultrapassou a cota de alerta pela manhã e segue subindo, estando atualmente em 4,12 m (a referência de inundação é 4,5 m), e o rio Gravataí em Alvorada, que está em 3,66 m (a referência de alerta é 5 m).

Em Porto Alegre, o Guaíba está a 1,98 m, acima da cota de atenção na estação do Cais Mauá. Durante as enchentes de maio de 2024, o lago atingiu sua cota máxima histórica, chegando a 5,3 metros nesse ponto. Na estação Usina do Gasômetro, o nível é de 2,58 m, na linha do nível de atenção.

A Defesa Civil alertou para a continuidade do risco de inundação para os rios Ibirapuitã (Alegrete), Ibicuí (Manoel Viana), Jacuí (Cachoeira do Sul a Triunfo), Taquari (Estrela a Taquari) e Caí (São Sebastião do Caí a Montenegro).

Segundo a Climatempo, as chuvas devem persistir por mais alguns dias em determinadas regiões, como a Serra, Missões e Campanha, porém a tendência é que continuem perdendo intensidade ao longo desta sexta-feira (20) e do sábado (21).

“Já há indicação de enfraquecimento das precipitações a partir de hoje, quando as pancadas devem perder força primeiro onde os acumulados [nos últimos dias] foram mais expressivos”, informou a empresa em um boletim divulgado às 15h51.

Devido à instabilidade e à persistência da chuva, a Defesa Civil estadual manteve o alerta para que quem mora ou esteja passando pelas regiões norte e nordeste do estado se mantenham atentos às eventuais consequências das chuvas e evitem áreas de risco, pois há risco moderado de alagamentos.

Avisos

Cidadãos de todo o Estado podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo WhatsApp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.