Vice-governadora visita referência em gestão de água na Espanha em busca de soluções para o saneamento em SC

Foto: Osvaldo Sagaz / SECOM

Durante missão oficial na Europa, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, visitou nesta quinta-feira, 19, o Águas de Barcelona, uma das maiores referências mundiais em gestão de água, energia e resíduos. A agenda avaliou soluções que possam contribuir com o avanço do saneamento básico no estado, por meio da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).



A visita incluiu uma apresentação do trabalho realizado pelo Grupo Veolia e possui mais de 150 anos de atuação. A companhia é responsável pelo abastecimento e tratamento de água para cerca de 5 milhões de pessoas na região metropolitana da Capital catalã, além de desenvolver projetos em outros países da Europa e da América Latina.



A missão atende à orientação do governador Jorginho Mello e tem como foco conhecer experiências internacionais bem-sucedidas que possam inspirar novos modelos de gestão em Santa Catarina. A vice-governadora destacou que o objetivo foi buscar parcerias e soluções para melhorar os índices de cobertura e eficiência no saneamento básico do estado.

“Estamos aqui para aprender com quem faz bem feito e entender como podemos aplicar essas experiências à nossa realidade, fortalecendo o trabalho da Casan e garantindo mais qualidade de vida aos catarinenses. O governador Jorginho Mello está empenhado em melhorar os índices de saneamento básico no nosso estado e essa visita de hoje pode contribuir quando falamos de ações concretas para melhorar essa realidade em nossos municípios”, afirmou Marilisa.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre as tecnologias apresentadas, chamou a atenção o uso de sistemas modernos de reaproveitamento da água como a dessalinização e estratégias inovadoras para enfrentar períodos de estiagem, com foco em sustentabilidade, eficiência energética e inovação.

“No setor da água e saneamento é muito importante aprender as experiências de diferentes realidades por meio das cidades do mundo todo. Isso é muito importante porque a inovação é essencial nos momentos onde a mudança climática está provocando que o setor da água tenha que se adaptar para responder aos novos desafios. Então a cooperação, o benchmarking, falar com as diferentes experiências é fundamental. E estamos abertos para auxiliar Santa Catarina. Nossa diretoria no Brasil ficará responsável pelas próximas conversas com o governo catarinense”, ressaltou Ricard Frigola, direto da Agbar.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nesta quinta-feira, ainda em Barcelona, a vice-governadora, acompanhada da consultora da InvestSC, Caroline Canale, se reuniu com o diretor executivo da ACCIÓ, Joan Romero. A agência pública da Catalunha, vinculada ao Ministério de Negócios e Trabalho da Generalitat, é referência internacional em inovação, competitividade empresarial e atração de investimentos estrangeiros.

Durante o encontro, foram debatidas oportunidades de fortalecimento da cooperação com Santa Catarina, que já mantém um protocolo com a ACCIÓ desde 2017, por meio da InvestSC. A reunião destacou o interesse mútuo em ampliar as parcerias voltadas à internacionalização de empresas, à inovação e ao desenvolvimento econômico sustentável.