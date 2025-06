Forças de segurança do Estado estão mobilizadas no atendimento da população atingida pelas chuvas

As instituições do governo do Estado vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias) estão com seus efetivos focados no resgate e atendimento da população atingida pelas chuvas dos últimos dias. As equipes estão mobilizadas em todas as regiões do Rio Grande do Sul, mas com foco principalmente nas cidades ribeirinhas, onde o nível dos rios segue aumentando.

Na quarta-feira (18/6), no município de Mata, o Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BM) fez o salvamento de uma mulher grávida com nove meses de gestação. Ela foi conduzida de helicóptero para Santa Maria, onde recebeu atendimento médico.

Já nas estradas, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) disponibilizou um mapa na internet com todas as rodovias estaduais que estão bloqueadas, seja por queda de barreiras ou pela força das correntezas que cobrem as estradas. Os patrulheiros pedem que a população evite viagens, realizando-as apenas em casos de urgência e que tenham cuidado com buracos na pista e risco de aquaplanagem.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) também está atuando no salvamento de pessoas, como foi no arroio Feijó, em Alvorada, onde resgatou um morador que era arrastado pela correnteza. Em Candelária, onde um casal tentava atravessar um córrego e teve o seu veículo atingido pela força das águas, foi resgatado o corpo da mulher. As equipes de mergulhadores trabalham para localizar o homem. Na terça (17/6), o CBM atuou no município de Jaguari com o apoio de uma aeronave no resgate de oito moradores ilhados pela cheia do rio, que alagou ruas e acessos, impossibilitando o deslocamento terrestre.

Já o Instituto-Geral de Perícias (IGP) está com seu efetivo mobilizado para atender ocorrências decorrentes da chuva. Desde terça a instituição adotou o protocolo de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI) e realizou o primeiro atendimento, que envolveu um veículo que caiu no rio Caí, após a cabeceira de uma ponte ceder devido à força da água. A vítima foi resgatada sem vida e encaminhada à unidade do IGP na região da Serra, onde foi realizada a necropsia, sendo identificada por papiloscopia (comparação de impressões digitais).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforça o pedido à população gaúcha que está enfrentando as fortes chuvas dos últimos dias para que não deixem de acionar a Brigada Militar pelo190e o Corpo de Bombeiros Militar pelo193, além dos telefones locais das vinculadas .