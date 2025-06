Governo assina ordem de início de pacote de obras de mais de R$ 171 milhões

O governo do Estado investirá mais de R$ 171 milhões em um pacote de obras que inclui duas pontes e duas rodovias atingidas pelas enchentes de 2024. A ordem de início dos serviços foi assinada na quarta-feira (18/6) pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e pelo diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. Uma das pontes fica na ERS-530, em Dilermando de Aguiar, e a outra na ERS-433, entre Relvado e Encantado. Já as duas rodovias são a ERS-415, entre Tupandi e Bom Princípio, e as RSC-453/ERS-486, entre Tainhas e Terra de Areia.

O investimento do Governo do Rio Grande do Sul nas quatro intervenções é oriundo do Funrigs, o fundo do Plano Rio Grande – programa de Estado, liderado pelo governador Eduardo Leite, criado para reconstruir o Estado e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. “Estamos iniciando obras estratégicas com base em critérios técnicos e de impacto regional. A aplicação dos recursos do Funrigs segue planejamento rigoroso, priorizando estruturas viárias essenciais para o escoamento da produção e a conexão entre municípios. Nosso foco é restabelecer a funcionalidade da malha viária com soluções modernas e sustentáveis”, afirmou Costella.

Uma das obras, com aporte de R$ 134,2 milhões, contempla um trecho de 54,17 quilômetros da Rota do Sol (RSC-453 e ERS-486), entre Tainhas, na região dos Campos de Cima da Serra, e Terra de Areia, no Litoral Norte. Os trabalhos preveem a recuperação do pavimento atingido e contenção de pontos identificados que apresentaram grandes deslizamentos durante as enchentes do ano passado.

Já na ERS-415, no trecho entre Tupandi e Bom Princípio, no Vale do Rio Caí, serão R$ 23,14 milhões investidos em 7,58 quilômetros. As obras preveem a recuperação do pavimento e a realização de reparos junto às encostas, para a estabilização de taludes.

Neste pacote de obras também consta a ponte da ERS-433, sobre o Arroio do Jacaré, entre Relvado e Encantado, no Vale do Taquari. A nova estrutura terá 67 metros de extensão e investimento de R$ 7,58 milhões.

A quarta obra, com investimento de R$ 6,23 milhões, é a construção da nova ponte da ERS-530, sobre o Rio Ibicuí Mirim, na ERS-530, em Dilermando de Aguiar, na região Central. A estrutura terá 55 metros de extensão.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforçou que o trabalho será feito com foco na durabilidade e na prevenção de novos impactos. “Optamos pelo Regime de Contratação Integrada justamente para acelerar a execução e garantir maior eficiência na entrega. Estamos adotando padrões técnicos que aumentem a resiliência da infraestrutura frente a eventos climáticos extremos”, destacou.

Os quatro contratos preveem a execução em Regime de Contratação Integrada (RCI), no qual a construtora faz os projetos básico e executivo e, após avaliação do Daer, realiza a obra. A entrega dos projetos e o início das obras estão previstos para o segundo semestre deste ano e o prazo para conclusão é até o final de 2026.