Governo apresenta balanço de seis meses da Invest RS

As ações realizadas durante os seis primeiros meses de atuação da Invest RS , agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, foram apresentadas na manhã desta quarta-feira (18/6), em coletiva de imprensa na sede da instituição. No encontro, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, anunciaram as novas iniciativas da agência e detalharam a abertura da sede em São Paulo na segunda-feira (23/6).

Neste primeiro semestre, os principais segmentos prospectados foram em áreas como cadeia agropecuária, produtos de transição energética, produtos regionais de nicho, turismo, cadeia petroquímica, fertilizantes, máquinas agrícolas e silvicultura, papel e celulose. Em relação aos projetos em gerenciamento, há uma previsão de mais de R$ 5 bilhões de investimento e de 4.466 empregos a serem criados.

Já foram realizados 482 contatos com organizações, entidades, embaixadas e empresas. Foram 36 participações em feiras e seminários de investimento. Até o momento, 95 empresas com projetos entraram em contato com a agência, 32 projetos estão ativos e dez com termo de engajamento – documento que a Invest RS assina com interessados em contar com o apoio técnico da agência em uma parceria ou projeto de investimento.

A Invest RS participou de 13 feiras e seis missões internacionais – Japão e China; Índia; Emirados Árabes Unidos; Suécia e Malásia; Estados Unidos; e Estônia e Finlândia. Também ocorreu a participação em eventos como a Expodireto e o South Summit Brazil para promover uma aproximação com as empresas.

“A missão da Invest RS tem sido de aproximar o Estado dos investidores e dos municípios. Para isso, é necessáriauma agenda intensa de promoção pelo mundo. Esse trabalho com investidores e municípios é fundamental, pois a atração de investimentos é um casamento entre ambos”, disse Prikladnicki.

“A velocidade com que as mudanças ocorrem no mundo requer que o poder público se prepare e crie estruturas conectadas com um plano de desenvolvimento e com as entidades. Assim, podemos promover mais atração e garantir investimentos para o Rio Grande do Sul”, comentou Polo.

As ações estão alinhadas às finalidades de promover o desenvolvimento sustentável, reduzir as desigualdades regionais, melhorar a competitividade da economia do Estado, criar oportunidades de futuro, gerar emprego e renda e fomentar a inovação e a nova economia. Essas iniciativas são orientadas pelo Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado pelo governo gaúcho e que integra o Plano Rio Grande .

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. A iniciativa já soma mais de R$ 7 bilhões em investimentos.

Nova fase institucional

Dentre as novas iniciativas, a principal ação é o lançamento do escritório em São Paulo, que representa um movimento estratégico para aproximar o Rio Grande do Sul do principal centro econômico da América Latina. Mais do que uma base operacional, o espaço funcionará como um hub de conexão para ampliar o alcance institucional da agência e a competitividade do Estado na disputa por investimentos no cenário nacional e internacional. Também estão previstas novas feiras e missões, além de mais ações de apoio a municípios, exportadores e investidores.

A Invest RS está investindo na melhoria dos dados, da inteligência de mercado e do relacionamento com setores estratégicos. Em breve, será lançado um painel de dados, com mais de 5 gigabytes de dados, que resultam em ampla possibilidade de consulta e cruzamento de informações. Outra novidade será o mapeamento exclusivo de terrenos municipais e do Estado à disposição dos investidores no Rio Grande do Sul.

Sobre a Invest RS

Em funcionamento desde dezembro de 2024, a Invest RS foi criada pela Lei 16.076/2023 como um Serviço Social Autônomo para atrair investimentos e promover comercialmente o Estado, em cooperação com o poder público e a sociedade. O modelo de atuação, alinhado com a Sedec e demais órgãos responsáveis pelas políticas públicas de desenvolvimento, alia agilidade na tomada de decisão com flexibilidade em contratações e remunerações, além de proporcionar segurança em financiamentos.